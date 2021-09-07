Аналитики финского издания UMV-Lehti высоко оценили работу Фонда борьбы с репрессиями

Обозреватели финского издания UMV-Lehti проанализировали проделанную российским Фондом борьбы с репрессиями работу и ее результаты.

Отзыв журналистов появился в соцсетях ФБР. Авторы UMV-Lehti обратили внимание на выполненный объем работы, а также полученные результаты сотрудников организации и высоко оценили их. В течение пяти месяцев Фонд направил 239 обращений к властям стран с просьбой отреагировать на произвол и насилие. Соответствующие сообщения также были отправлены и в международные организации, включая ООН, передает ФАН.

В UMV-Lehti уделили внимание и делу россиянки Миры Тэрады, несправедливо осужденной в США. Вернувшись на родину, она возглавила Фонд борьбы с репрессиями и стала заниматься правозащитной деятельностью. Финские журналисты поддержали намерения Тэрады подать жалобу в Европейский суд по правам человека с целью привлечения к ответственности виновных к американскому произволу в ее отношении.

Кроме этого, аналитики оценили работу ФБР по борьбе с расизмом. По мнению авторов, они смогут обратиться в Фонд, если в Финляндии будут зафиксированы вопиющие случаи нарушения прав человека.