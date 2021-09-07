В поднятом со дна озера на Камчатке Ми-8 нашли черный ящик и личные вещи экипажа

Специалисты подняли со дна водоема вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Камчатском крае.

Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из которых — ребенок. Семь пассажиров и командир воздушного судна погибли, шесть пассажиров, второй пилот и бортмеханик были спасены.

В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы. Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета. Расследование уголовного дела продолжается.