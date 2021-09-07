Sina: США решились на обман из-за чрезмерной активности России в Азии

Высокая активность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызвала недовольство в США. Опасаясь еще большего сплочения Москвы и Пекина, Вашингтон решил пойти на недобросовестную уловку. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina.

Ранее во Владивостоке прошел уже шестой по счету Восточный экономический форум (ВЭФ), который был посвящен развитию Дальнего Востока, а также установлению международных связей РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Эксперты обратили внимание, что Москва уже не первые годы стремится расширить диалог с восточными государствами и выйти на новые рынки. По их словам, ей удалось добиться определенных успехов на этом поприще. Даже несмотря на пандемию коронавируса, Россия стремительно наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Китаем.

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Однако такой расклад устраивает далеко не всех, констатировали аналитики. Они указали, что в это же время американские СМИ начали публиковать большое количество материалов, в которых говорится о якобы намерениях РФ расширять партнерские связи с другими азиатскими странами.

«России следует опасаться хитрой уловки США. В американских СМИ появилась информация о том, что Россия чаще, чем обычно, начала взаимодействовать с Индией, Филиппинами и другими азиатскими странами», — предупредили в Sina.

При этом большая часть опубликованной США информации так и не получила официального подтверждения, что наводит на определенные мысли.

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Эксперты напомнили, что с упомянутыми странами Пекин имеет довольно натянутые отношения. В этой связи не исключено, что Вашингтон таким образом пытается внести смуту в китайско-российский тандем, а потому намеренно распространяет слухи.

Впрочем, едва ли уловка США отразится на партнерстве России и Китая, которым эти страны так дорожат, констатировали в издании.

Ранее на пленарном заседании ВЭФ председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил текущие отношения между Москвой и Пекином.

«Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху демонстрируют мощную динамику и огромный потенциал», — сказал Си Цзиньпин.

ВЭФ проходил со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке на острове Русский.