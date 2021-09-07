Украинская чиновница Роменского горсовета ушла с работы после обвинений в «черной магии»

Украинскую чиновницу назвали причастной к использованию «черной магии». Инцидент произошел в Роменском горсовете Сумской области. После женщина написала заявление об увольнении.

Сотрудники мэрии столкнулись ситуацией, когда кто-то под дверь начал подсыпать землю. Работники были уверены, что ее принесли с кладбища. По камерам наблюдения в мэрии вычислили «ведьму». «Черной магией» занималась одна из работниц горсовета. Об этом рассказали украинские журналисты.

Мэр Ромен Олег Стогний пытался прояснить ситуацию. Однако чиновница заявила о собственной невиновности. По словам сотрудницы, ролик с ее участием смонтировали.

«Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста, объясните, что вы там делали". Конечно, все видели, что это она. Сидит молчит, глаза только отводит», — пояснил градоначальник.

Инцидент завершился увольнением чиновницы. Она написала заявление по собственному желанию.