Изменения от Роспотребнадзора сделали рацион школьников более сбалансированным

Школьным столовым лучше отказаться от использования жареной еды, подтверждает диетолог Ирина Писарева.

Роспотребнадзор ввел правильные изменения в рацион питания школьников. Такое мнение высказала специалист в беседе с ФАН. Она поддержала уменьшение количества полуфабрикатов и призвала внимательно отнестись к соблюдению углеводного баланса.

«Очень правильно, что решили убрать большое количество углеводов из рациона школьников, больше его сбалансировать. Убирают полуфабрикаты, такие как фарш и сырокопченые колбасы. Мне кажется, их в принципе не должно быть в питании детей», — заявила Писарева.

Диетолог выступила резко против использования маргарина, объяснив, что заменители растительного жира могут быть вредны для ребенка. Также она напомнила о негативном влиянии еды, приготовленной во фритюре. По ее словам, такое питание будет наносить урон всему организму подростков.

Писарева посоветовала добавить в меню ребят больше салата и зелени, а также давать им орехи для стимулирования умственной деятельности.