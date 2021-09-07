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Изменения от Роспотребнадзора сделали рацион школьников более сбалансированным

Изменения от Роспотребнадзора сделали рацион школьников более сбалансированным

Школьным столовым лучше отказаться от использования жареной еды, подтверждает диетолог Ирина Писарева.

Роспотребнадзор ввел правильные изменения в рацион питания школьников. Такое мнение высказала специалист в беседе с ФАН. Она поддержала уменьшение количества полуфабрикатов и призвала внимательно отнестись к соблюдению углеводного баланса.

«Очень правильно, что решили убрать большое количество углеводов из рациона школьников, больше его сбалансировать. Убирают полуфабрикаты, такие как фарш и сырокопченые колбасы. Мне кажется, их в принципе не должно быть в питании детей», — заявила Писарева.

Диетолог выступила резко против использования маргарина, объяснив, что заменители растительного жира могут быть вредны для ребенка. Также она напомнила о негативном влиянии еды, приготовленной во фритюре. По ее словам, такое питание будет наносить урон всему организму подростков.

Писарева посоветовала добавить в меню ребят больше салата и зелени, а также давать им орехи для стимулирования умственной деятельности.