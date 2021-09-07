«Подготовил почву»: похититель кузбасских школьниц расположил детей к себе угощениями

Сотрудница одной из школ Киселевска рассказала, как убийца десятилетних девочек втирался в доверие к детям.

По словам женщины, до убийства школьниц злоумышленник общался с другими детьми во дворе возле дома. Сначала он угощал «вкусняшками» мальчиков и непринужденно общался с ними, сообщает издание NEWS.ru.

По словам жительницы Киселевска, дети стали ласково называть нового друга «Дядей Витей». У них сложилось впечатление, что этот человек ничего плохого им не сделает. Эту иллюзию злоумышленнику удалось создать из-за отсутствия каких-либо просьб и приглашений что-нибудь вместе сделать.

«Он эмоционально подготовил почву, чтобы дети ему доверились», — отметила женщина.

Десятилетние девочки пропали в Киселевске 6 сентября. Правоохранители задержали 41-летнего подозреваемого, ранее имевшего судимость по факту насильственных действий интимного характера. Из тюрьмы он вышел два года назад. Местный житель дал чистосердечное признание и показал оперативникам, где находятся трупы школьниц.