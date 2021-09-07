Украинские следователи назвали приоритетной версией гибели мэра Кривого Рога суицид

Следственные органы на Украине не нашли доказательств убийства мэра Кривого Рога Константина Павлова, тело которого обнаружили в его доме в 15 августа.

Заместитель начальника управления главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк в ходе брифинга во вторник заявил, что версия совершения умышленного убийства и инсценировки самоубийства была оспорена.

«Главной версией следствие рассматривает самоубийство, осуществленное по мотивам, связанным с личной жизнью или его пребыванием в должности мэра», — отметил Батюк.

В то же время следствие не исключает версию доведения Павлова до самоубийства. Кроме того, на брифинге заявили о нескольких злоупотреблениях в городской администрации Кривого Рога, по которым сегодня проводится аудиторская проверка.

Изучив записи с камер наблюдения, следователи установили, что в момент происшествия градоначальник находился в своем доме один. В его крови не обнаружили следов алкоголя или наркотиков.