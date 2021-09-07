Чичваркин заявил о прекращении поддержки ФБК европейскими спонсорами

Проживающий в Англии миллиардер Евгений Чичваркин объяснил закрытие своего «Фонда по борьбе с коррупцией и поддержки либертарианских инициатив» нежеланием кого-либо открывать счет.

Эта структура была создана им для аккумулирования пожертвований неравнодушных к работе организаций Алексея Навального иностранцев и граждан России, проживающих за рубежом. В интервью ведущему «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Мумину Шакирову Чичваркин отметил, что счет не был открыт даже в Литве, где сейчас живет Леонид Волков и несколько других функционеров ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам бизнесмена, он создавал агрегатор специально под выборы в Мосгордуму, однако «голосование прошло плохо», поэтому люди отказались работать дальше под предлогом, что «с этими русскими лучше не связываться». Чичваркин уточнил, что многие объясняли отказ открывать счет в поддержку блогера своими опасениями, что пожертвованные деньги пойдут на организацию потасовок с полицией, за которые потом будут отвечать перед законом.

Что касается политических перспектив Навального и его коллег, то в мае Чичваркин заявил, что желавшие поддержать блогера и его команду деньгами за рубежом ждали какого-то сигнала, однако так и не получили его.

«Есть люди, которые поддержат, когда будет движ, и которые затихарились. И сколько их на самом деле, мы не знаем, но видим, что 400 тысяч после всего, что было, — это, конечно, не показатель. И критической массы для совсем серьезных протестов, к сожалению, нет», — говорил тогда миллиардер.

Леонид Волков и Владимир Милов тем временем продолжают регулярно встречаться с иностранными политикам в надежде получить от них финансирование, пишет «ПолитЭксперт». Однако судя по сегодняшней позиции Чичваркина, лица, которые ранее были готовы поддерживать Навального своими деньгами, больше не видят смысла в этом.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России