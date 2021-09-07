Правительство национального единства Мьянмы призвало граждан к восстанию

Правительство национального единства Мьянмы (ПНЕ) призвало граждан страны к восстанию против военного режима.

Президент ПНЕ Дува Лаши заявил о намерении объявить в Мьянме чрезвычайное положение. Он также призвал этнические группировки атаковать правительственные войска.

Лаши считает, что военнослужащие и правоохранители должны присоединиться к сопротивлению, а чиновники — бойкотировать работу в госорганах. В ближайшее время отряды ополчения совершат в Мьянме народную революцию, подчеркнули в ПНЕ.

Солдаты главнокомандующего Мьянмы Мин Аун Хлайна в феврале 2021 года распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина. Впоследствии на территории страны начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Группа народных избранников, которые потеряли власть, создали Правительство национального единства для борьбы с режимом военных. В настоящее время они не могут занимать официальные должности в Мьянме.