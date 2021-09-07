Эксперт Пикин: Украина сохранит транзит газа даже после 2024 года

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, откажется ли российский энергетический холдинг «Газпром» от транзита через ГТС Украины.

Ведущий пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», спросил эксперта, что будет с газотранспортной системой соседнего государства после 2024 года. Транзит голубого топлива является системой поддержки не ГТС, а бюджета Украины, передает Федеральное агентство новостей слова участника эфира.

«Поэтому с уменьшением объема транзита уменьшатся объемы поступаемых средств», — заявил Пикин.

Он добавил, что российский холдинг не станет отказываться от прокачки газа полностью. Такое решение компании будет связано с тем, что транзит топлива через Украину — резервное направление на время ремонтов или высокого спроса.