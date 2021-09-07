«Это социальный лифт»: юрист Сорокин оценил открытый Бегловым спорткомплекс для детей

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 сентября открыл новый спортивный комплекс для детей. Юрист Никита Сорокин оценил важность этого учреждения для города.

Спорткомплекс появился на территории Центра содействия семейному воспитанию №4 на Ярославском проспекте в Выборгском районе. По словам Беглова, это первая всесезонная площадка, созданная для детского дома. Теперь ребята смогут заниматься спортом круглый год.

«Это социальный лифт, потому что если ребята занимаются спортом, активно развиваются, то у них есть возможность попробовать себя в спортивных достижениях, заняться профессиональным спортом, в том числе и олимпийским», — рассказал Сорокин в беседе с «Невскими новостями».

По словам эксперта, юные петербуржцы смогут заниматься в комплексе не только командными видами спорта, но и рядом других направлений, например, айкидо или тхэквондо. Сорокин считает, что власти Северной столицы уделяют внимание действительно важному делу — делают детский спорт более доступным.