Талибы сформировали состав нового Правительства Афганистана

Главой нового афганского правительства стал Мохаммад Хасан Ахунд, следует из заявления представителя Талибана (организация признана террористической и запрещена в РФ).

На должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана назначен представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки, должность и.о премьера страны занял Мохаммад Хасан Ахунд. Временный глава Минобороны — заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб. Замглавы Кабмина Афганистана стал глава политофиса движения «Талибан»1 Мулла Абдул Гани Барадар.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел в составе нового правительства — Сараджуддин Хаккани, сын основателя «Сети Хаккани» (террористическая организация, запрещенная в России). Главой разведки Афганистана назначен Абдул Хак Васик. Временным главой минэкономики страны стал Мохаммад Ханиф.

По словам представителя талибов, заявленный состав нового Правительства Афганистана — временный, а не постоянный.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации