Публицист Светов: представительство МИД РФ помогает Петербургу выходить на внешнеполитическую арену

Политолог Юрий Светов положительно оценил работу губернатора Петербурга Александра Беглова по повышению инвестиционной привлекательности города.

Комментируя встречу губернатора Северной столицы с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которой стороны обсудили приграничное сотрудничество и международные проекты с участием города, Светов отметил, что еще со времен первого мэра Анатолия Собчака Петербург фактически являлся дипломатической столицей страны. Публицист напомнил, что в городе развит институт почетных консулов. В качестве примера он привел прославленного дирижера Валерия Гергиева, являющегося консулом Люксембурга.

«Это в немалой степени способствует продвижению положительного образа Петербурга за границей», — заявил Светов в интервью Федеральному агентству новостей.

Политолог считает логичным желание Сергея Лаврова работать с руководством Петербурга. По словам Светова, это объясняется наличием в городе представительства ведомства, которое помогает не только самой Северной столице, но и другим регионам быть услышанными на внешнеполитической арене, и в этом — огромная заслуга петербургских властей.

Напомнил Светов и о Петербургском международном экономическом форуме, у истоков которого стоял глава государства Владимир Путин. Теперь, подчеркнул политолог, речь идет об огромном мероприятии, важнейшей международной инвестиционной площадке. Даже несмотря на санкции и ограничения, на ПМЭФ приезжают представители крупного международного бизнеса.

В ходе встречи с главой российского МИД Александр Беглов поблагодарил Сергея Лаврова за поддержку блокадников за рубежом. Губернатор напомнил, что памятники детям блокады сегодня стоят в Армении и Киргизии, на очереди — Туркменистан. Руководитель внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заявил об огромном вкладе властей Петербурга в патриотическое воспитание молодежи и развитие туристической отрасли.