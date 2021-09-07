«Главное — не отстать от Литвы и Эстонии»: почему Латвия признала «деградацию» экономики

Президент Латвии Эгилс Левитс признал экономическое отставание республики не только от стран Западной Европы, но и от соседних государств. Если после распада СССР Рига планировала приблизиться по уровню развития к Скандинавии, то теперь вынуждена делать все, чтобы не оказаться далеко позади Литвы и Эстонии.

По мнению Левитса, такая «структурная отсталость» представляет не меньшую угрозу, чем миграционный кризис на границе с Белоруссией. Сегодня Литва все чаще значится аутсайдером в различных рейтингах Евросоюза.

К примеру, 57% латвийцев не владеют цифровыми навыками, а по уровню занятых в сфере IT от общего числа работающих граждан республика уступает всем остальным европейским странам.

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Однако больше всего латвийского президента, казалось, возмутил тот факт, что в составе Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) до сих пор находятся автомобили советского производства.

По состоянию на 2019 год, более сотни машин автопарка базируются на шасси грузовиков ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. По своим габаритам эти автомобили уже не годятся для перевозки современного спасательного оборудования.

«Пожарные должны оперативно действовать, у них должна быть безопасная и современная экипировка, а они ездят на вызовы на машинах, произведенных еще в годы советской оккупации», — возмутился Левитс.

Он указал, что у 246 пожарных машин срок эксплуатации истек в том же 2019 году, а возраст некоторых из них достиг 50 лет. По подсчетам ГПСС, покупка новых транспортных средств обойдется государству в €86 млн, и это без учета замены устаревших пожарных депо.

Не лучшим образом обстоит ситуация в Латвии и с дорогами. В частности, эксперты Всемирного экономического форума (The World Economic Forum) поставили Ригу на 27 место среди 28 стран — членов ЕС по качеству автотрасс. При этом Литва и Эстония заняли 14 и 15 позиции соответственно.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Примечательно, что неутешительную ситуацию для Риги замечают и в соседних прибалтийских республиках. Так, замдиректора автомобильной дирекции Литвы Петрас Текориус однажды признался:

«Мы пугаем наших политиков, говоря, что когда-то у нас дороги станут, как в Латвии».

Только за 2018 год латвийские власти потеряли целых €880 млн из-за плохого состояния дорожного покрытия, посетовал экс-премьер-министр республики и бывший мэр Риги Андрис Берзиньш.

«Разве это мудрая политика, если автоводители ездят по дорогам плохого качества, теряют время на низкие передачи, тратят больше топлива, а это засоряет нашу зеленую страну и влечет за собой тепличные эффекты?» — задался вопросом он.

Однако, по утверждению экспертов аналитического портала RuBaltic, Евросоюз выделяет Латвии на ремонт автомобильных дорог сотни миллионов евро. Только вот куда деваются эти средства — вопрос риторический.

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В обновлении нуждается и железнодорожная инфраструктура — Рига не может закупить новые электровозы для государственной компании Pasažieru vilciens еще с 2009 года. Впрочем, даже если это произойдет, стране будет непросто найти рынки сбыта для старого подвижного состава.

По словам министра сообщения Талиса Линкайтса, электрички Рижского вагоностроительного завода не пригодятся даже Таджикистану и Узбекистану.

«Там тоже закупаются новые, современные составы, Латвия была последней постсоциалистической страной со старыми электропоездами», — подчеркнул он.

На этом фоне компания Latvijas dzelzceļš прекратила электрификацию железной дороги, на которую уже были выделены средства из Фонда сплочения ЕС. Как указали эксперты, в новых условиях проект оказался попросту «бессмысленным».

«На заре распада СССР перед Латвией стояла задача догнать по уровню развития страны Скандинавии. Ту же Финляндию, избежавшую ужасов “советской оккупации”, — именно этим якобы объясняются ее успехи. Но через тридцать лет после обретения независимости приоритеты Риги стали гораздо скромнее: теперь нужно хотя бы не отставать от Литвы и Эстонии», — выразили мнение аналитики портала.

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш убежден, что причина всех бед состоит в том, что прибалтийская республика выбрала неправильный путь развития, когда попыталась стать мостом между Востоком и Западом.

«И это самое транзитное мышление — покупать, продавать, везти, думать, что мы станем богатыми, — мы поэтому не являемся богатыми. Это мышление есть то, что нас долго задерживало, этому противоядием является реиндустриализация, что означает рабочие места и зарплаты для людей, а не зарплаты для пары человек, которые смогут в таком монопольном состоянии зарабатывать за счет простого транзита», — приводит слова главы кабмина RuBaltic.

Впрочем, никаких подвижек с тех пор так и не произошло, констатировали авторы статьи.

Ранее издание sargs.lv сообщило, что Минобороны Латвии намерено приобрести у Финляндии за €200 млн «поддержанные» бронетранспортеры компании Patria, которые до этого отказалась покупать Эстония.