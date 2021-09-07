Винер-Усманова раскритиковала израильтянок за отказ от участия в чемпионате мира

Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова раскритиковала отказ Израиля выступать на чемпионате мира, увидев в этом невозможность доказать свое золото ОИ.

После скандала с получением золотой медали Олимпиады в Токио гимнасткой Линой Ашрам, тренер российских спортсменок Арины и Дины Авериных Винер-Усманова негативно восприняла отказ израильтянок выступать на чемпионате мира. Она заявила в беседе с журналистами телеканала «360», что после сомнительной победы главный тренер Ашрам Элла Самохвалова наоборот должна была послать своих девочек на турнир, чтобы дать возможность им доказать свое первенство.

«Конечно, это все нужно показывать, доказывать, нужно говорить, что за первым разом будет и второй, но второй раз не последовал. Видимо, они подумали, что даже не поможет президент технического комитета Наталья Кузьмина, которая руководила соревнованиями по художественной гимнастике на Олимпийских играх и при которой все эти скандальные моменты были допущены», — иронично предположила Винер-Усманова.

Она отметила, что Израиль не объяснил причину отказа от соревнований, однако уточнил, что это не связано со скандалом. При этом страна стала единственной, кто решил не участвовать в чемпионате мира.

Израильтянка Ашрам получила золото на Олимпиаде в Токио, несмотря на грубую ошибку, связанную с потерей предмета на выступлении. При этом у ее соперницы из России Дины Аверины были все шансы получить первое место, однако ей значительно занизили баллы.