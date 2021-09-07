Состав нового правительства Афганистана объявят в ближайшее время

Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) пообещало объявить на пресс-конференции 7 сентября состав нового правительства Афганистана.

Такую информацию сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии министерства иностранных дел Замир Кабулов. Он добавил, что Россию пригласили принять участие в церемонии оглашения нового состава правительства.

«Приглашение получили», — рассказал Кабулов в интервью РИА Новости.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что в Кабуле находится российский посол, который и примет участие в церемонии.

Соответствующее приглашение также получили Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар, согласно информации телеканала Al-Jazeera, который ссылается на источник в «Талибане»

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации