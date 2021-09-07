ГИК Петербурга оставил без удовлетворения жалобу Вишневского на кандидатов-двойников

Жалоба кандидата в депутаты ЗакСа Бориса Вишневского в Горизбирком Санкт-Петербурга на так называемых кандидатов-двойников осталась без удовлетворения.

В своей жалобе Вишневский заявил, что два кандидата-самовыдвиженца в преддверии начала голосования сменили имя и фамилию на Бориса Вишневского и на агитационных материалах фотографируются с бородой и прическами, как у политика. Однако обращение претендента на депутатское кресло в ГИК было отклонено.

«Рабочая группа пришла к выводу о том, что жалобу надлежит оставить без удовлетворения», — заявил член городской избирательной комиссии Северной столицы Олег Зацепа.

На историю Бориса Вишневского обратили внимание в ЦИК. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что власти примут меры по борьбе с политтехнологией «двойников», а также призвала самовыдвиженцев сфотографироваться «в том виде, в каком они есть». Петербургские чиновники признали, что фотографии выдвиженцев были отретушированы и пообещали отразить информацию о смене «двойниками» имен на плакатах, но требование Вишневского о включении в бюллетени оригинальных имен кандидатов было отклонено.

Выборы в петербургский ЗакС пройдут в Единый день голосования 19 сентября.