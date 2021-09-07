Действия украинского президента Владимира Зеленского не приведут ни к чему хорошему для населения страны, так как могут вообще оставить Украину без газа.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, который напомнил, что Россия и Германия затеяли строительство газопровода «Северный поток – 2» после того, как Украина, будучи транзитным государством, утратила доверие.

«Зеленский оставит Украину без газа! Сейчас достроили «Северный поток – 2», потому что увидели, что на Украине творится хаос и наша страна утратила доверие транзитного государства. Зеленский — большой мечтатель! Он очень далек от реальной политики», — напомнил Журавко, слова которого приводит издание «Украина.ру».

Благодаря неразумным действиям главы государства, по словам политолога, украинцы рискуют замерзнуть предстоящей зимой, и чтобы этого не произошло им придется вспомнить о таких источниках тепла, как дрова, солома, сено и уголь, которого на Украине, лишившейся Донбасса, тоже нет.

Федеральное агентство новостей /

«Вместо пустой болтовни Зеленскому пора договариваться с Россией о поставках газа «без всякой политики». Советы, конечно же, ему и его дурной команде давать бесполезно, — добавил Журавко. — Могу одно сказать: не плюй в колодец, еще придется напиться. Уже осень, а зима не за горами, и еще не понятно, какая она будет».

До сих пор в последние годы Украине везло, так как зимы были достаточно мягкими, отметил Журавко в заключение. Но никто, по его словам, еще не знает, насколько морозной будет предстоящая зима.

Напомним, накануне, 6 сентября, строители идущего в обход Украины из России в Германию газопровода «Северный поток – 2» заявили о том, что последняя труба уже уложена. А в начале сентября глава компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что поставки голубого топлива в Европу по новому газопроводу начнутся уже во время начинающегося отопительного сезона.