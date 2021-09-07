Еврокомиссия требует санкций против Польши

Европейская комиссия (высший орган исполнительной власти Евросоюза) призывает руководство ЕС ввести экономические санкции против Польши. Причиной является деятельность дисциплинарной палаты польского Верховного суда, которая, по мнению Брюсселя, способна влиять на работу местных судей.

Телеканал France 24 сообщает, что Еврокомиссия требует «ежедневного наказания» для Варшавы до тех пор, пока власти не пойдут навстречу и не ограничат полномочия Верховного суда. Под его «колпаком» оказываются нижестоящие суды, которые не могут выносить решения против правящей партии или представителей власти.

Вера Йоурова — зампредседателя Еврокомиссии, ответственная за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности, — напомнила, что решения Европейского суда должны соблюдаться по всему Евросоюзу. Ей ответил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий:

«Никто не будет учить нас, что такое демократия и верховенство закона, потому что Польша имеет очень долгую историю борьбы со всеми видами тоталитаризма и деспотизма. <…> Мы боролись за верховенство закона и демократию в ужасные годы коммунизма, но у нас гораздо более давние традиции демократии, и мы не хотим, чтобы кто-либо в Западной Европе учил нас тому, что такое демократия, что такое верховенство закона, потому что мы знаем это лучше».

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15 июля этого года Евросоюз потребовал распустить дисциплинарную палату Верховного суда Польши. Ее работа была приостановлена, однако в Брюсселе такие меры посчитали недостаточными.