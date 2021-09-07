Россия не будет участвовать в министерской встрече по Афганистану 8 сентября

Министерство иностранных дел России не подтвердило участие страны во встрече по Афганистану. Об этом в ведомстве сообщили журналистам.

МИД России проинформировал об участии в министерской встрече, которая пройдет 8 сентября. Главы внешнеполитических ведомств G-7 намерены обсудить проблему Афганистана. Именно этот вопрос будет главным пунктом на переговорах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Москва получала сигналы от Берлина и Парижа. Речь шла о некой встрече, уточнила дипломат. Однако о «Большой семерке» никто не говорил, подчеркнула Захарова.

В Кремле 7 сентября прокомментировали позицию Москвы по движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков доложил, что решений о признании талибов не принималось.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации