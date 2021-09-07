Российские военные инженеры провели учения по разминированию в Хабаровском крае

Военные инженеры Вооруженных сил России провели разминирование и создали безопасный коридор для колонны техники и пехоты в ходе учений под Хабаровском.

Российские военнослужащие проехали через «минные поля» и заграждения при помощи специальной боевой машины разминирования (БМР), передает «Звезда». Дополнительная сложность заключалась в том, что инженерам пришлось действовать на незнакомой местности. Координаты самых опасных участков им передавали разведчики.

В Министерстве обороны России сообщили, что расчет БМР смог быстро зачистить участок местности от мин и проложить безопасный маршрут для колонны благодаря слаженным действиям экипажа машины. В военном ведомстве отметили, что поставленные задачи были выполнены подразделением с опережением нормативов.

Ранее расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Центрального военного округа поразили все цели на учениях в Астраханской области. Сообщается, что в качестве целей были использованы ракеты-мишени «Саман», осуществлявшие подлет с различных направлений и высот на скорости порядка 1000 км в час. Все объекты были успешно перехвачены.