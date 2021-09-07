Политолог Перлин предсказал трансформацию Украины в «очень скромное образование»

Если украинские власти продолжат тот разрушительный курс на полны отказ от экономического сотрудничества с РФ и на поиск заемных денег на Западе, это приведет страну к окончательной потере суверенитета.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Дмитрий Перлин, комментируя выступление депутата Верховной рады Украины от партии ОПЗЖ Ильи Кивы, который назвал ситуацию в стране «предсмертными судорогами».

По словам Кивы, все беды украинцев связаны с курсом Киева на полный разрыв экономических связей с Россией, ведь до 2014 года Украина получала от России дешевый газ, что обеспечивало стране экономическую стабильность.

«Но пришли такие фундаментальные аферисты, прохиндеи, а я считаю их предателями родины, и рано или поздно мы поставим их к стенке: Порошенко, Яценюк, Турчинов. Они заявили о том, что, оказывается, Украина обязана отказаться от российского газа, чтобы стать энергетически независимым государством», — напомнил Кива, слова которого приводит РИА Новости.

В результате украинская экономика оказалась фактически уничтожена, а украинский народ был поставлен на грань выживания. Десять миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну ради поиска заработка за границей и неквалифицированной работы в Европе, подчеркнул Кива, по словам которого украинские заробитчане оказались в положении рабов, работающих за еду.

facebook.com / Илья Кива

Комментируя это заявление украинского депутата, политолог Дмитрий Перлин напомнил, что в свое время в Москву приезжали украинские политики Виктор Медведев и Юрий Бойко, которые договорились о снижении газа для Украины при прямых поставках на 25%. Однако Киев тогда отказался от этой выгодной возможности.

«Россия предлагала скидку на газ, это позволило бы снизить стоимость газа для населения. Но Украина отказывается от абсолютно логичного экономического сотрудничества с Россией в угоду своим непонятным идеологическим интересам. Украина вынуждена где-то искать заемные деньги, просить кредиты», — отметил Перлин.

Однако международные кредиторы, по его словам, не предлагают Украине выгодного сотрудничества. Напротив, они выдвигают Киеву условия, вязанные с потерей суверенитета, настаивая, что все ключевые вопросы Украина будет принимать, учитывая их мнение, а то и вовсе под их прямую диктовку.

Вся эта ситуация отражается на украинском населении, а Илья Кива говоря об этом, просто описывает текущую ситуацию на Украине. А эта ситуация заключается в том, что, если власти продолжат действовать в том же духе, Украина окончательно лишится суверенитета и оттуда уедут все, кто сможет. На Украине останутся только самые бедные и немобильные жители, а сама страна превратится в некое скромное образование, так как нельзя оставаться полноценным государством, не обладая суверенитетом, заключил политолог.