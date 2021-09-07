Мурашко назвал категорию граждан, которая чаще стала попадать в группу риска по COVID-19

Ряд категорий граждан стали чаще попадать в группу риска по коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам специалиста, группу риска по COVID-19 пополнили беременные женщины. Также в нее стали чаще входить представители молодежи. Мурашко отметил, что если раньше коронавирусная инфекция была опасна для представителей старшего возраста, то сегодня риски распространяются и на другие категории граждан.

Глава Минздрава России призвал воспользоваться имеющийся возможностью и пройти процедуру вакцинации. Это позволит защитить собственное здоровье, а также здоровье окружающих.