Россия накопила рекордный объем международных резервов

Сумма золотовалютных запасов Российской Федерации превысила исторический максимум.

Оценка имеющихся в распоряжении России международных резервов достигла показателя в 618,2 миллиарда долларов. Такие сведения предоставляет информационное агентство «Прайм» со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Россия продолжает наращивать объем своих резервов для стабилизации макроэкономического положения страны. К концу мая 2021 года у РФ было 605,9 миллиардов долларов. Большинство из этих денежных средств хранятся в виде высоколиквидных иностранных активов. Для хранения резервов ЦБ использует монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) и средства в иностранной валюте.

Из данных российского регулятора следует, что за август резервы выросли на 17,178 миллиарда долларов, что эквивалентно увеличению на 2,9 процентного пункта.