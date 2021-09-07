В Кремле не ведут работу по ужесточению наказания педофилам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ужесточения наказания за преступления, совершенные против детей.

«Нет, никакой работы в администрации президента не ведется. Свои функции выполняют правоохранительные органы», — сказал Песков отвечая на соответствующий вопрос.

Незадолго до этого в Совете Федерации РФ резко высказались на тему педофилии и возможного увеличения наказания для людей, совершивших тяжкие преступления по отношению к несовершеннолетним. Данное обсуждение было вызвано тем, что пропавших в Кемеровской области двух десятилетних школьниц нашли мертвыми. В убийстве и изнасиловании девочек подозревают педофила.