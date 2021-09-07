Южная Корея совершила успешный запуск баллистической ракеты с подлодки

Южнокорейские военные совершили первый пуск новой баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ). Испытания состоялись с субмарины KSS-III «Досан Ан Чан-хо», пишет NavalNews.com.

Теперь Южная Корея стала восьмым государством в мире, имеющим в своем распоряжении собственные БРПЛ. Для секретного тестирования задействовали 3000-тонную подводную лодку, которая была передана ВМС страны в августе 2021 года.

Главная технология БРПЛ называется «холодный пуск» (cold-launch), она запускает двигатель ракеты после того, как давление воздуха вытолкнет воду из пусковой установки. Испытания были признаны успешными.

Согласно неподтвержденной информации, оружие разработано на основе баллистической ракеты Hyeonmu-2B, имеющей дальность 500 километров. Специалисты оснастят боеприпасы неядерными боевыми блоками и затем установят вооружение на подлодках типа KSS-III.