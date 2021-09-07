Вильнюс пошел на обострение отношений с Минском из-за санкций ЕС

Литовская таможня отказалась оформлять для отправки в Чили запчасти белорусских БелАЗов.

Белорусский производитель планировал отправить 18 контейнеров через порт Клайпеды, куда они и были доставлены, сообщает издание «EurAsia Daily».

«Литовская таможня продолжает применять санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусских компаний — груз акционерного общества „БелАЗ“ не допустили к перевозке через Клайпедский морской порт», — говорится в сообщении литовского ведомства.

Стоит напомнить, что после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года Европейский Союз ввел четыре пакета санкций против республики. В последний санкционный список был включен и производитель самосвалов и другой спецтехники БелАЗ. При этом значительный поток экспорта белорусских товаров идет именно через Литву, которая как раз является одним из главных инициаторов усиления давления на Белоруссию. В последнее время отношения между Минском и Вильнюсом находятся в крайне напряженном состоянии.