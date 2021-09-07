Шотланды выбросили пять миллионов соцветий капусты из-за Brexit

В Шотландии бьют тревогу из-за дефицита рабочей силы в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Местные жители вынуждены выбрасывать огромный урожай брокколи и цветной капусты, поскольку предприятиям не хватает сельскохозяйственных рабочих и водителей грузовиков, передает издание The Independent.

С февраля 2020 года в фермерском кооперативе East of Scotland Growers (ESG) избавились от 3,5 млн соцветий брокколи и 1,9 млн соцветий цветной капусты. Причем, по мнению главы предприятия Эндрю Фэйчни, к концу этого года кризис только усугубится.

«Мы должны были начать замораживать продукцию в выходные (4 и 5 сентября), но из-за нехватки рабочих не смогли законсервировать ни одного плода», — посетовал Фэйчни.

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Недостаток консервированных продуктов также вынудил ретейлеров выбирать продукты с коротким сроком годности. Из-за этого все склады переполнены, а заморозку попросту негде хранить.

Фэйнчи указал, что ESG сейчас не хватает 20% сотрудников. Это значит, что остальные 80% вынуждены перерабатывать и получать за это дополнительную плату. Глава кооператива опасается, что многие работники уйдут, достигнув личных финансовых целей.

По результатам опроса компании Yougov, 56% из 3,5 тыс. британских потребителей ощутили дефицит товаров на полках супермаркетов. Труднее всего пришлось шотландцам (67%).

В начале сентября продовольственные и фермерские организации в Шотландии призвали власти Великобритании повлиять на кризис рабочей силы в преддверии зимних праздников. Речь шла, в частности, о том, чтобы облегчить въезд на территорию Соединенного Королевства иностранным гражданам.