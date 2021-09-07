Депутат Госдумы Хованская предложила идеи по улучшению системы ЖКХ

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская оценила состояние системы ЖКХ в стране.

Процент износа коммунальной структуры в России зависит от конкретного региона. Об этом чиновник сообщила в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Она рассказала, чему нужно уделять внимание для улучшения ситуации с системой ЖКХ.

«Два ключевых слова: финансирование и контроль по целевым расходам», — заявила собеседница издания.

Хованская выразила уверенность, что в стране необходимо более технологично подходить к замене труб. Также стоит использовать технологии, показывающие их состояние, и использовать современные способы диагностики.

Сейчас же, по словам депутата, в ряде субъектов РФ износ коммунальной инфраструктуры составляет более 70%, а в других — более 40%. Она считает, что без поддержки федерального бюджета никак не обойтись.