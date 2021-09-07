Время вывода газопровода на проектную мощность после его достройки занимает как правило примерно неделю или чуть больше.

Об этом, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о скором запуске газопровода «Северный поток – 2», рассказал эксперт Финансового университета при российском правительстве Игорь Юшков.

«Как правило, газопровод после достройки потихоньку выводят на проектную мощность. Это неделя, может быть, чуть больше. Сначала газопровод заполняют газом, «Газпром» пока не сообщал об этом, но это логично — по «Северному потоку -2» он режим секретности соблюдает постоянно, чтобы не давать каких-то поводов для внесения судов в санкционные списки (еще по старым санкциям)», — приводит слова Юшкова издание «Рамблер.финансы».

Именно поэтому «Газпром», говоря об этапах реализации проекта «Северный поток – 2» поступает нетрадиционно, и сообщает об уже пройденных ступенях – о том, что достроено, заполнено, запущено… А заранее ничего не сообщая.

В настоящее время на газопроводе, об укладке последней трубы которого в Балтийском море строители сообщили накануне, 6 сентября, проводятся пробные запуски, «Северный поток – 2» «гоняют» в разных режимах, хотя информации о том, что эти работы проводятся пока не появлялось.

«В любом случае если «Газпром» будет вводить в сентябре первую нитку, то газопровод будет работать на эту мощность. На 50% от общей мощности, на 27,5 млрд кубов газа в год, — отметил Юшков. — И даже когда вторую нитку запустят, так как газопровод подпадает под антимонопольное регулирование, «Газпром» как поставщик не сможет загрузить его на полную мощность. Из 55 млрд кубов пропускной способности «Газпром» сможет использовать только половину».

vk.com / Игорь Юшков

Но, по словам эксперта, у российского поставщика газа есть возможность все же заполнить «Северный поток – 2» на полную мощность. Например, это можно будет сделать, продав какой-то объем газа европейским покупателям за той чертой, где формально начинается Европа – за 12 миль от германского берега. Таким образом, будет считаться, что проданный «Газпромом» газ принадлежит уже другому в поставщику, и этот объем не будет входить в те 27,5 миллиарда кубометров, которые можно прокачивать в Европу самому «Газпрому», заключил Игорь Юшков.