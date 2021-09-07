Хаос и борьба за власть сделали Ливию главным пунктом транзита наркотиков

Ливия по-прежнему остается главным транзитным пунктом для контрабанды наркотиков, несмотря на попытки новых властей восстановить на территории страны безопасность и стабильность.

Объемы контрабанды значительно возросли после «арабской весны» и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Государство погрязло в хаосе и борьбе за власть, что привело к развитию преступности, пишет ФАН.

Из-за начавшихся беспорядков большинство сторонников Каддафи были вынуждены бежать, в том числе высокопоставленные чиновники и сотрудники службы безопасности. Оружейные склады и тюрьмы были брошены — тысячи арестантов оказались на свободе и вступили в ряды вооруженных группировок.

Оказавшись у власти, Переходный национальный совет Ливии начал интегрировать бандформирования в ведомства государственной безопасности — они по-прежнему занимаются преступной деятельностью, однако теперь получают официальную зарплату и прикрываются легальным статусом.

Сложная ситуация с наркотрафиком негативно сказывается на секторе правосудия. Группировки имеют огромное влияние за счет ресурсов, полученных в результате торговли людьми и контрабанды. Некоторые преступники оказались в министерстве юстиции — они контролируют тюрьмы, центры содержания под стражей и службу безопасности судов.

Арестовать контрабандистов и торговцев людьми в Ливии практически невозможно — их вооружение значительно превышает ресурсы государства.

За полгода существования кабинет министров так и не смог продвинуться в работе над пресечением деятельности вооруженных группировок на западе страны. Нелегальная миграция и наркотрафик остаются главной проблемой Ливии, однако борьба с ней ведется лишь на словах.