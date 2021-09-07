Украинские блогеры Klymenko Time испытали стыд за выступление Порошенко

Блогеры Klymenko Time прокомментировали скандальное выступление бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Бывший глава государства критиковал своего преемника Владимира Зеленского за то, что тот своими действиями уничтожил «проукраинскую коалицию» в Европе, регулярно докучая своими «претензиями то Меркель, то Путину». После этих слов Порошенко прервал свое выступление, поспешив объяснить, что имел в виду не президента России Владимира Путина, а его французского коллегу Эммануэля Макрона.

Кроме того, Порошенко затронул тему белорусской активистки Марии Колесниковой, но допустил ошибку в фамилии, назвав ее Кожевниковой. По словам блогеров, особенно мерзко и стыдно было слушать из уст предшественника Зеленского высказывания на тему соцвыплат на фоне его фантастических «успехов» в этой сфере в период с 2014 по 2019 год.

В собственном Telegram-канале блогеры со стыдом поделились о том, что Порошенко допустил шесть ошибок в ходе своего выступления. Такое положение вещей они описали одной колкой фразой: «алкогольные приключения».

Ранее Порошенко назвал команду Зеленского «зелеными дилетантами». По его словам, окружение нынешнего президента умудрилось за два года разрушить реформу государственной службы, сообщает телеканал «360».