Группа украинских парламентариев предложила обратиться к Совету безопасности ООН с просьбой признать ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России «террористическими организациями».

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали антироссийский проект, который опубликован на сайте парламента. В документе говорится, что авторами инициативы являются члены пропрезидентской партии «Слуга народа» и группа «За будущее». Полный текст проекта на сайте Рады отсутствует.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предостерегла США от использования Украины в качестве антироссийского орудия. По словам дипломата, это может привести к предсказуемым и печальным последствиям.

Среди итогов представитель МИД назвала подмену интересов и функций страны американскими ценностями. На Украине уже отмечается дисфункция государства, констатировала Захарова на брифинге 2 сентября.