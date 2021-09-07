«Русская мечта» губернатора Шумкова: призрак Байдена, 5G-вышки и молитвы о кофе

Со времен Древней Руси и нетленного «Вия» Николая Гоголя тема нечистой силы и привидений отчетливо прослеживается в фольклоре и произведениях русских писателей. От высокопоставленных чиновников спич про бесовщину услышишь нечасто, но губернатор Курганской области Вадим Шумков разбил этот стереотип.

В своем Instagram управленец заботливо предостерег земляков от явления призрака американского президента Джозефа Байдена. Чтобы пожилой демократ не наведался в дома курганцев под светом полной луны, Шумков посоветовал им поменьше смотреть политические ток-шоу.

«Если не перестанете в таком количестве смотреть политические передачи по ТВ, то не исключено, что ночью к вам на огонек и Байден может заглянуть. Спасибо вам», — ответил губернатор пользователю с ником asgardec_45.

Беспартийный губернатор знает толк в интернет-общении и далеко не первый раз удивляет соотечественников своим подходом к проблемам родного региона. Почему Вадим Шумков предпочитает обедать в школьных столовых и что нашептывает ему потусторонний голос у вышек сотовой связи 5G, читайте материал «Политики Сегодня».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Боль за родной край

К теме воздействия телевидения и интернета на неокрепшие умы Шумков обращается часто. Еще до противостояния с нечистой силой губернатор Курганской области призывал зауральских педагогов и родителей уберечь детей от просмотра ТВ и избегать французского принципа «тет-а-тет» в интернет-воспитании.

«Мы не имеем права сегодня оставлять детей один на один с интернетом и телевизором. Мы должны заниматься патриотическим воспитанием, прививать любовь к Родине, родителям, окружающим людям, к тому, что ребенок живет в этой стране», — заявил глава региона.

Сделать упор на патриотизм нужно хотя бы ради экономии регионального бюджета, ведь в кругах воспитанного и трудолюбивого молодого поколения «отремонтированные учебные заведения никому не будут нужны». А если в них, помимо прочего, невкусные обеды, то образовательная база рискует захромать на обе ноги.

Чтобы не допустить столь печального сценария, Шумков в феврале этого года лично наведался в курганскую школу №36, дабы проинспектировать качество местных сосисок и степень разваренности макаронных изделий.

«У кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска <…> хочу официально предупредить и попросить. Не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая "свои вопросы" при осуществлении закупок», — написал в соцсетях политик.

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Настоящей болью Вадима Михайловича, по его же признанию, являются картины брошенных курганских сел и бранящиеся земляки. Если же в поле зрения губернатора попадает «жизнь», то душа поневоле согревается.

«Мне всегда греет душу, когда я вижу конкретно, знаете, жизнь, — поделился управленец. — И, причем, жизнь на селе. Потому, что большая боль Курганской области — разоренное брошенное село в огромном количестве, уезжающие люди, деградирующая инфраструктура. <…> Я не сторонник того, что люди, не сделавшие ничего, жалуются на что-то, критикуют друг друга».

Разлад среди курганцев недопустим в эпоху геополитических противоречий, убежден активный пользователь Instagram под ником shumkov_vm. Особенно когда вместе с вирусом COVID-19 людям угрожает куда более опасная инфекция сразу с несколькими штаммами: «взаимная ненависть, зависть, вранье, безразличие и лень».

За словом в карман

Общение с подписчиками в Instargam – конек курганского губернатора, и только ему дано знать, во что выльется очередной комментарий под актуальным постом. Философское изречение пользователя kisileva123o о горячительных напитках, к примеру, глава региона превратил в утреннюю молитву о кофе.

«"Дайте мне кофе, чтобы я смог изменить то, что в моих силах! И вино, чтобы принять то, что я не в силах изменить. И трезвый ум, чтобы отличить одно от другого". Неплохая утренняя молитва получилась. Но, РПЦ вряд ли одобрит», — предположил Шумков.

А домыслы касательно своего возможного трансфера в Москву беспартийный губернатор развеял старым как мир анекдотом:

«Англичане уходят не прощаясь. Евреи прощаются, но не уходят. Я по паспорту русский. Потому, скорее всего, нам с вами придется еще какое-то время поработать вместе. Потерпите».

ТАСС / Алеев Егор

Неудивительно, что местные жители всерьез беспокоятся за здоровье любителя кофе. Когда Шумков привился от коронавируса, подписчики оперативно справились о его здоровье. Политик заверил, что чувствует себя хорошо, но без побочных эффектов не обошлось:

«При приближении к станциям сотовой связи 5G какой-то потусторонний голос настойчиво шепчет: "Нельзя бросать бутылки и мусор из машин; не надо поджигать леса; не нужно увлекаться алкоголем"», — посетовал чиновник.

Отчитать «по-маяковски»

Если говорить серьезно, то поводов для веселья не так много. Вадим Шумков редко мелькает в списках слабых губернаторов или претендентов на отставку, однако некоторые его перлы не выдерживают критики. Чиновник не упускает случая навесить ярлык на обладателей полярного мнения, чем часто вызывает волну критики и иронии в соцсетях.

Так, верящие в естественное происхождение коронавируса люди в глазах господина Шумкова приобретают черты «секты», а российские НИИ «превратились в наукообразные лавочки по вытягиванию бюджетных субсидий и околопредметной болтовне». Больше всего не повезло соратникам губернатора, которые подвергают сомнению идеи и проекты своего начальника. Им Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» посвятил целый пост, написанный слогом поэта Владимира Маяковского.

«Идет. Жалуется. Спорит с самим собой. Противоречит логике и здравому смыслу, не замечая своей ущербности и никчемности. Но! Меняется. Медленно. Со стонами. С никому ненужными советами и отговорками. Но все же меняется! И чем дальше, тем таких изменений будет больше», — выстроил усредненный портрет своего подчиненного губернатор.

ТАСС / Астахов Дмитрий

Такие речи про «никчемностей» не мешают заниматься проблемами региона, но сильно подкашивают авторитет губернатора в глазах подчиненных и самих курганцев. Авторитетный Telegram-канал «Незыгарь» увидел в этом скрытые проблемы в правительстве области и разлад в местной верхушке, рожденный некомпетентностью Шумкова по ряду вопросов.

Справиться со сверхзадачей – высокой убылью населения, которая держится в Курганской области с момента распада СССР – губернатору пока тоже не удается. Не помогает даже программа «Русская мечта» (рабочее название: «Курганская область зовет!»), в соответствии с которой власти возмещают первоначальный взнос по ипотеке каждому, кто приобрел жилплощадь в регионе, а домокомплекты стоимостью до 500 тысяч рублей и вовсе раздают бесплатно.

Сам Шумков на фоне этого того увеличивает дистанцию между собой и курганскими элитами. В июле чиновник в очередной раз раскритиковал коллег, напомнив, что зарплату они получают не за «протирание штанишек».

На персональной странице губернатора во «ВКонтакте» новости иного толка. Там госдолг региона снижается, уровень миграции населения мельчает, а индекс промышленного производства превышает 100% показатель.