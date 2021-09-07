Фильм о войне в Донбассе «Солнцепек» выйдет в мировой прокат на нескольких языках

Военная драма «Солнцепек», повествующая о конфликте на территории Донбасса в 2014 году, будет переведена на иностранные языки.

Фильм будет доступен на нескольких языках: английском, французском, арабском и украинском, передает ФАН. В России кино вышло в прокат 12 августа и было тепло встречено отечественным зрителем.

Режиссерами киноленты выступили Максим Бриус и Михаил Вассербаум, сценарий написал Владимир Измайлов. Главные роли исполнили Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин.

Отмечается, что создатели старались максимально достоверно передать ужасы боевых действий в Луганске. Каждая сцена и каждый кадр картины проработаны с детальной точностью. Зрители «Солнцепека» назвали историю очень эмоциональной и цепляющей.

Фильм удостоился похвалы за превосходное качество исполнения, замечательный актерский состав и серьезную режиссерскую работу. Любители кино остались под большим впечатлением от картины, отметив, что хотя кинематограф не может в полной мере передать все ужасы войны, он смог показать с ужасающей достоверностью реалии жизни целого народа.