Умершего свидетеля по делу о крушении МН17 не успели допросить адвокаты

Свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины был военным экспертом и располагал сведениями о ЗРК «Бук», но защита не успела опросить его.

Слушания по делу о крушении рейса MH17 продолжились в особо охраняемом судебном комплексе под Амстердамом. Во время заседания судья Хендрик Стейнхейс сообщил о смерти одного из свидетелей.

Ранее судья Стейнхейс заявил, что процесс по делу о крушении лайнера Malaysia Airlines завершится к концу 2022 года. Он отметил, что окончательное решение может быть вынесено 22 сентября, 17 ноября или 1 декабря 2022 года. Крайний срок окончания разбирательства — 15 декабря, добавил он.