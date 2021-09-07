Пушков назвал «пропагандистским трюком» слова Кулебы о необходимости обсуждать Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости поднять вопрос принадлежности Крыма на возможной встрече президентов двух стран.

Ранее министр иностранных дел сообщил, что на возможной встрече президентов Российской Федерации (РФ) Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского обязательно обсудят тему принадлежности Крыма.

Такое заявление Алексей Пушков назвал «пропагандистским трюком». Он поставил на место украинского министра и решительно заявил, что «судьба полуострова решена», и этот вопрос никто не станет рассматривать.

«Насчет того, что Крым "будет в повестке дня в любых обстоятельствах", глава МИД Украины заблуждается», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Также Пушков добавил, что часто представители киевской власти путают дипломатию и пропаганду. Он подчеркнул, что подобные заявления не помогут продвинуться в организации переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил готовность встретиться с украинским лидером. По мнению главы государства, ситуацию в отношениях между Киевом и Москвой необходимо исправлять, передает телеканал «360».