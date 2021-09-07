Базаревич ушел с поста главного тренера сборной России по баскетболу

Главный тренер российской сборной по баскетболу Сергей Базаревич покинул занимаемую должность.

Специалист работал с национальной командой с января 2016 года. На официальном сайте РФБ, однако, появилось сообщение о завершении работы Базаревича на посту главного тренера.

Директор организации Андрей Кириленко заявил, что российской сборной не удалось выполнить задачу квалифицироваться на Олимпийские игры в Японии, которая была поставлена перед профессионалом четыре года назад. По словам главы РФБ, уже сейчас сформирован шорт-лист, в который включили наиболее внушающих доверие специалистов.

Сборной России с Базаревичем на посту главного тренера удалось занять четвертое место на чемпионате Европы, который прошел в 2017 году. В прошлом он сам выступал в составе команды в качестве защитника, после чего занялся тренерской деятельностью.