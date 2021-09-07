«В таких условиях приятно работать»: актер Абалян рассказал о съемках третьего фильма о Шугалее

Исполнитель роли переводчика Самера Суэйфана в серии фильмов о социологе Максиме Шугалее, актер Олег Абалян рассказал о съемках новой картины «Шугалей-3. Возвращение».

Съемки первых двух частей ленты проходили, когда Шугалей и Суэйфан еще находились в плену в Ливии. Однако продолжение снималось уже после их возвращения, поэтому актерам удалось встретиться с теми, кто стал для них прообразом.

«Мы с ним разные: он выше меня на две головы и больше килограммов так на 30. Он своеобразный, но очень интересный человек, у него особая манера речи. Если бы я его изначально увидел и пообщался, то, наверное, сыграл бы его по-другому», — сообщил Абалян в беседе с NewInform.

Кроме того, артист поделился впечатлениями от съемок. По словам Абаляна, главной сложностью, с которой ему пришлось столкнуться в процессе, оказался языковой барьер, так как участие в этом принимали актеры и переводчики из разных стран мира.

«Было очень весело и душевно. Отдельное спасибо коллегам по съемкам, помощникам, принимающей стороне. У нас сформировалась очень теплая и компанейская команда. В таких условиях было приятно работать», — заявил он.

Картина «Шугалей-3. Возвращение» в скором времени станет доступна для просмотра в кинотеатрах Санкт-Петербурга и в онлайн-кинотеатрах. Показ фильма начнется с 9 сентября. Ознакомиться с дополнительными сведениями о ленте можно на официальном сайте.