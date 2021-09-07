Политолог Бондаренко объяснил слова Кулебы о «наилучшем сигнале» для Москвы

Киев стремится представить любую помощь от Соединенных Штатов Америки, как готовность американцев выступить на стороне Украины в случае конфликта с Россией.

Такое мнение в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал историк и политолог Константин Бондаренко.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что увеличение поддержки Киева со стороны Вашингтона представляет собой «наилучший сигнал для Москвы».

Константин Бондаренко прокомментировал эти слова главы МИД Украины, объяснив, о каком сигнале речь идет на самом деле и на какую поддержку Вашингтона может рассчитывать украинское руководство.

«Наверное, Кулеба считает, что если США помогают Украине, а Украина находится в конфронтации с Россией, то любая помощь – это сигнал, что государство готово выступать на стороне Украины, — предположил эксперт. — Понимая вес США — а Соединенные Штаты и Китай являются двумя гегемонами в мире — это сигнал о том, что за нами стоит крупный защитник, крупный игрок, и нас нельзя трогать, потому что если нас тронуть, то США всей своей мощью обрушаться».

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

При этом Бондаренко отметил, что Кулеба, скорее всего, не намекает на конкретную поддержку США в Крыму или Донбассе, так как выделенная Украине Вашингтоном военная помощь оказалась совсем небольшой – всего 60 миллионов долларов. Такую помощь едва ли можно эффективно использовать для проведения каких-либо операций по силовому возврату утерянных Киевом регионов.

Напомним, о военной помощи Соединенных Штатов Америки Украине стало известно после состоявшейся 1 сентября текущего года долгожданной для Киева встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Как сообщалось, помощь Вашингтона Украине заключается в выделении военной техники – противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и других видов летального и нелетального оружия – на сумму 60 миллионов долларов.