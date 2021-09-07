Предложение Кудрина сократить госсектор в экономике оценили в Кремле

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил предложение председателя Счетной палаты Российской Федерации Алексея Кудрина по сокращению госсектора в экономике страны.

Соответствующее заявление глава ведомства сделал в своей статье для журнала «Компания». Чиновник уверен, что России необходимо уменьшить государственный сектор в период посткризисного развития за счет приватизации.

«Приватизация как процесс, вы знаете, она важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью», — отметил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что на это счет на данный момент не принималось никаких решений. Также Песков указал на большой опыт Кудрина и напомнил о его заслугах на посту министра финансов.