Куйбышевский районный суд продлил Хованскому арест на месяц

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил блогеру Юрию Хованскому арест еще на один месяц за его недопустимые высказывания о терроризме.

Следующее рассмотрение его дела состоится после 7 октября 2021 года. Правоохранители задержали блогера 9 июля 2021 года. Ему были предъявлены обвинения в призывах к террористической деятельности. Сам блогер частично свою вину признал. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Защита и сам Хованский пытались обжаловать заключение в СИЗО и просили дворец правосудия перевести его под домашний арест. Однако суд отказал в прошении.