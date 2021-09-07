NASA опубликовало фотографию Млечного Пути за авторством россиянина

Фотография Млечного Пути появилась на сайте NASA. Снимок со звездной галактикой сделал российский фотограф Антон Комлев.

На опубликованном кадре запечатлен сам Млечный Путь и вид на лес. Как отметил Антон Комлев, идея сделать такую фотографию появилось, когда он увидел сосну. Фотограф решил запечатлеть красоту дерева на фоне сияющей галактики, сообщает издание «Слово и Дело».

«И план, осуществленный два месяца назад, оказался успешным — они оба предстают на видном месте», — отметил создатель снимка на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что кадр был сделан рядом с рекой Милоградовка в Приморском крае. Пользователи Сети пришли в восторг от фотографии. Многие оставили комментарии. Например, одна девушка написала, что это один из лучших снимков, который она видела.

Ранее астрономы обнаружили новый объект во Вселенной. По словам специалистов, находка не похожа на известные до этого и может иметь возраст самой Вселенной, передает телеканал «360».