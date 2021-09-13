Работа — огонь! Как глава Якутии Николаев провел это лето

Для главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева лето выдалось беспрецедентно жарким. Природа уготовила ему серьезное испытание — аномальные лесные пожары, которые случаются в северо-восточной Сибири приблизительно раз в 40 лет. Два с половиной месяца засухи, жара за 30 градусов, сухие грозы в сочетании со шквальным ветром до 25 м/с обернулись огненным штормом.

Огонь прошел 9,3 млн га, что сопоставимо с площадью Румынии, подобрался на расстояние 60 километров к столице республики и нарушил работу местного аэропорта. Марево бушующей стихии растянулось от Арктики до Иркутска.

Не ждал, а готовился

Еще в июле, когда пожары расползлись по Якутии только на 676 тысяч гектаров, Айсен Николаев обратился за помощью к президенту Владимиру Путину: для борьбы с огнем требовалась дополнительная наземная техника, а также специальный самолет-зондировщик. На смену шаманам давно пришел Ан-26 с установкой «Циклон», которая помогает вызвать искусственный дождь.

Кроме того, Николаев предложил увеличить финансирование защиты лесов. Он сообщил, что выделяемые суммы занижены в 30 раз, оценив необходимые вложения в 1,2 млрд. рублей. Путин инициативу поддержал и поручил правительству не медлить с внедрением новой методики оказания финансовой поддержки регионам.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

В августе, когда ситуация запахла жареным, федеральный центр начал перебрасывать на борьбу с огненной стихией резервы: в Якутию прибыла инженерная бригада ВВО, парашютисты-десантники Авиалесохраны и дополнительная группировка МЧС. Учитывая масштаб бедствия, работу прибыл налаживать главный спасатель страны Евгений Зиничев. Увы, якутские пожары стали последним серьезным вызовом в его карьере. Трагическая случайность на учениях в Норильске оборвала жизнь главы профильного министерства.

После высадки федерального десанта Николаев уступил бразды высокопоставленным посланникам Москвы, включая полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Координировал чувствительные аспекты работы якутский глава едва ли не в ручном режиме — договаривался на самом высоком уровне об отправке детей в летние лагеря, распоряжался выплатить погорельцам денежную компенсацию и добивался оперативной сертификации новой взлетно-посадочной полосы в Якутске.

Плохо старался?

Старания Николаева оценили не все. По мнению экспертов, вместе с лесами сгорел и его устойчивый рейтинг, что может обернуться скорой отставкой. Виной тому оказалась якобы провальная системная работа для противодействия огню.

14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Пламенные приветы Ил Дархану передавали и в соцсетях в связи с запретом на охоту из-за режима ЧС. Николаев не отмалчивался. Во время Восточного экономического форума он объяснял, что те, «кто со стороны Москвы» требуют запретить убивать диких животных, попросту не понимают традиции улусов, которые веками выживали благодаря дарам хозяина зверей и птиц Бай Байаная.

«Ввести режим ЧС несложно, сложно его отменить, очень много помех», — призывал набраться терпения Николаев.

Мнение эксперта

Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков в отставку Николаева не верит, отмечая, что масштабы якутских пожаров этим летом неприятно удивили даже специалистов. Более того, политолог находит несправедливым возлагать ответственность за произошедшее исключительно на главу Якутии, так как пожаротушение не входит в число его сверхкомпетенций.

«Он как раз в предыдущие годы призывал сформировать резервы. Я надеюсь, что сейчас предложение Николаева услышат и на следующий год все то, что он просил сделать до этого, наконец будет. В принципе, оно все было уничтожено как раз не при нем, а при предыдущих губернаторах, которые советскую систему постепенно разваливали, и в итоге она пришла к тому, что там один самолет на миллионы километров. Николаев еще в прошлый раз говорил, что надо это все восстанавливать, обращался в правительство. Поэтому, я думаю, что нет, никакой отставки [не будет], он все возможное делает», — выразил мнение Гращенков в беседе с «ПС».

14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Что касается репутации якутского руководителя, то развеявшийся над тайгой дым обнажил дилемму. Как полагает собеседник «ПС», Айсен Николаев минувшим летом укрепился скорее в образе эффективного переговорщика с Москвой, нежели самостоятельного политика, который выражает интересы своего народа.

«Я думаю, что здесь вопрос скорее политический к Николаеву, готов ли он жестко отстаивать интересы Якутии и быть губернатором с большой буквы, а не просто просителем-технократом, который только и говорит о проблемах, но стесняется надавить на Москву, чтобы их решить», — заключил Гращенков.

Несмотря на природные катаклизмы, Якутия является одним из самых перспективных российских регионов. Там есть золото, алмазы, газ, нефть, уголь, так востребованный в Китае, Южной Корее и Японии. Николаев сыграл далеко не последнюю роль в старте значимых инфраструктурных проектов, которые выведут экономику региона на качественно иной уровень. Он поднял вопрос о расширении восточного участка БАМа и пролоббировал начало строительство моста через реку Лену.

Стоимость проекта оценивалась в 83,4 млрд. рублей, из которых половину расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Главе Якутии, похоже, удалось отстоять эту формулу, несмотря на попытки кабмина снизить объем федеральных денег до 33%.

Айсену Николаеву 49 лет. На посту главы Якутии он находится с 2018 года. Срок полномочий Ил Дархана завершится в 2023 году.