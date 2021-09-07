Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиянки Ирины Викхольм в Бресте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посольство России следит за ситуацией с задержанием и делает все необходимое для обеспечения законных интересов Викхольм.

«Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан, находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами», — прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, белорусские власти уведомили посольство РФ о задержании гражданки Ирины Викхольм, подозреваемой в распространении недостоверных сведений о президенте РБ Александре Лукашенко.