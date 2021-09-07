Видит цель — не видит препятствий. Как премьер Канады намерен в третий раз возглавить кабмин

Для премьер-министра Канады Джастина Трюдо наступили непростые времена. Вдохновившись идеей восстановить большинство Либеральной партии в парламенте на досрочных выборах, он совсем не учел интересов простых граждан и недовольство своих противников.

О том, почему глава канадского кабмина хочет провести избирательную кампанию как можно раньше и что может ему в этом помешать, в материале «ПС».

Что произошло

6 сентября Трюдо устроил очередной митинг в свою поддержку на сталелитейном заводе в городе Уэлленд, расположенном в южной части провинции Онтарио. Обратившись к сторонникам, он пообещал оказать юридическую поддержку рабочим на фоне пандемии коронавируса.

Правда, претендовать на правовую защиту со стороны государства смогут не все. Меры поддержки коснутся только тех предприятий, которые одобряют политику обязательной вакцинации. Так, глава Либеральной партии намерен выделить провинциям $1 млрд на внедрение собственных сертификатов о прививках.

Global Look Press / Graham Hughes / Keystone Press Agency

Однако врачи и другие заинтересованные стороны призвали правительство Трюдо к более единой национальной политике в этой области, ведь некоторые административные единицы страны по-прежнему сопротивляются введению ковидных паспортов.

В ответ Трюдо напомнил, что власти не могут в одностороннем порядке навязать такую систему.

Canadian businesses and workers drive our economy. That’s why we had their backs throughout the pandemic, and why we’ll support them as we finish the fight against COVID-19 and build a better Canada. pic.twitter.com/U256fJOv9s — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 6, 2021

И пока канадский премьер вещал, у ворот велландского завода его уже поджидала шумная толпа протестующих. Десятки человек были недовольны тем, что правительство продолжает ограничивать экономическую активность страны на фоне новой волны COVID-19 и вводить принудительную вакцинацию для определенных групп населения.

Демонстрация вышла из-под контроля, когда Трюдо завершил свой митинг и направился в сторону автобуса. В тот же момент неизвестные бросили в него горсть мелких камней. Премьер попытался увернуться, однако какая-то часть народного неодобрения все же успела его зацепить.

Justin Trudeau is so hated by Canadians that people are risking jail time to throw rocks at him.



Pro-tip: Do not throw stones at Prime Ministerspic.twitter.com/xOpH7V3wJz — Keean Bexte (@TheRealKeean) September 6, 2021

Впрочем, серьезного вреда главе кабмину и его сопровождающим атака демонстрантов не нанесла. Зато вызвала резкое осуждение со стороны лидера Новой демократической партии Джагмита Сингхи.

«Недопустимо бросать предметы в кого-либо. Никогда. Как бы вы ни злились. И никогда не следует пытаться запугать людей, которые не согласны с вами», — написал он в Twitter.

По информации телеканала CTV, среди протестующих были и сторонники Народной партии Канады, которая также выступает против обязательной вакцинации населения. Причем, по словам ее представителя Челси Хиллиер, противники Трюдо намеренно готовили план по установлению целых «цепочек» на мероприятиях премьера.

liberal.ca / Пресс-служба либеральной партии Канады

«Фактически нет такого места, куда он мог бы пойти, чтобы мы не узнали об этом», — заверила Хиллиер.

Так, аналогичная группа манифестантов присутствовала на другом митинге Трюдо, который прошел в Ньюмаркете (штат Онтарио) накануне вечером. Там председатель правительства подвергся настоящим оскорблениям в свой адрес со стороны протестующих.

Однако отмалчиваться Трюдо не стал и назвал демонстрантов «агрессивной шайкой», «которая не представляет мнение большинства канадцев». По его словам, он намерен вывести страну из пандемии коронавируса.

pixabay.com / PD

Цена вопроса

Впрочем, окончательно «завершить борьбу» с COVID-19 Трюдо пообещал не на безвозмездной основе. Для этого канадцам предстоит сначала переизбрать правительство на досрочных выборах 20 сентября этого года (по плану должны были состояться в 2023 году). Причем желательно сделать выбор в пользу либералов.

Почву Трюдо начал готовить еще в середине августа, когда заявил о роспуске действующего состава законодательного органа. А незадолго до этого стал критиковать парламентариев за медлительность и «обструкционизм». Правда, необходимость голосования премьер объяснил большим выбором подходов к восстановлению страны после пандемии.

«Для людей, которые все еще задаются вопросом, действительно ли нам нужны выборы прямо сейчас, просто взгляните на проблемы и интенсивность дебатов по стольким важным вопросам, которые действительно имеют значение для канадцев», — отметил глава кабмина.

pixabay.com /

За вдохновенными речами Трюдо кроются куда более прагматичные соображения. Все дело в том, что возглавляемая им Либеральная партия не имеет большинства в нижней палате парламента — Палате общин. Вместо необходимых 170 мест в 2019 году она заняла только 157 (всего в парламенте — 338). При этом на выборах 2015 года политсила одержала уверенную победу и получила 184 мандата.

Именно поэтому глава кабмина не теряет надежды в третий раз возглавить законодательный орган и, что немаловажно, установить в нем либеральное лидерство. По мнению экспертов Financial Times, сейчас для этого сложились действительно благоприятные условия.

Заручиться общественной поддержкой ему позволят текущие успехи правительства в борьбе с коронавирусом. К примеру, в конце июля Канада обогнала по темпам вакцинации США (на 21 июля в стране - 50,71% привитых), а также успевала оказывать населению финансовые меры поддержки.

Global Look Press / Stringer / dpa

Будет непросто

Однако дела канадского премьера пошли не по плану. После объявления внеочередных выборов Либеральная партия скатилась вниз по опросам, а в некоторых из них ее даже опередили консерваторы (сейчас у них 121 место в парламенте).

При этом Трюдо неоднократно заявлял, что его главный соперник на выборах — лидер Консервативной партии Эрин О’Тул — не способен вывести страну из коронакризиса из-за его менее жесткой позиции относительно вакцинации. Впрочем, эксперты BBC полагают, что Трюдо зря недооценивает возможности бывшего корпоративного юриста.

«О’Тул стремился расширить привлекательность партии и на раннем этапе отвлечь потенциальные опасения, говоря о своей поддержке прав ЛГБТ и своей позиции в отношении абортов, а также путем ухаживания за членами профсоюзов», — говорится в статье.

В свою очередь Трюдо, напротив, совершает ошибку за ошибкой. Недавно он заявил, что денежно-кредитная политика вряд ли будет являться главным приоритетом в случае его переизбрания. По его словам, в настоящее время в экономике есть более насущные проблемы.

Global Look Press/Keystone Press Agency / © Adrian Wyld

«Надеюсь, вы простите меня за то, что я не думаю о монетарной политике. Вы поймете, что я думаю о людях и семьях», — добавил Трюдо.

После этого канадцы обвинили премьера в том, что он не беспокоится о росте цен, который влияет на простых граждан.

Также жители страны недоумевают, почему Трюдо назначил выборы на два года раньше. По словам профессора политологии Мемориального университета Алекса Марланда, он не только не «предоставил удовлетворительного объяснения», но и оставил избирателей «раздраженными и разочарованными».

«Не было никаких доказательств того, что правительство меньшинства не работало, даже во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Он может проводить кампанию, желая завершить борьбу с COVID-19, но, поскольку пандемия еще не закончилась, эта избирательная борьба несет риск, по крайней мере, завершения его премьерского поста», — согласились в FT.

Впрочем, окончательно списывать Трюдо со счетов аналитики не намерены. По их словам, его основная сила состоит в красноречивости — в теледебатах, которые уже вовсю проходят в Канаде, он может взять вверх над консерватором О'Тулом.