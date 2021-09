Видит цель — не видит препятствий. Как премьер Канады намерен в третий раз возглавить кабмин

Для премьер-министра Канады Джастина Трюдо наступили непростые времена. Вдохновившись идеей восстановить большинство Либеральной партии в парламенте на досрочных выборах, он совсем не учел интересов простых граждан и недовольство своих противников.

О том, почему глава канадского кабмина хочет провести избирательную кампанию как можно раньше и что может ему в этом помешать, в материале «ПС».

Что произошло

6 сентября Трюдо устроил очередной митинг в свою поддержку на сталелитейном заводе в городе Уэлленд, расположенном в южной части провинции Онтарио. Обратившись к сторонникам, он пообещал оказать юридическую поддержку рабочим на фоне пандемии коронавируса.

Правда, претендовать на правовую защиту со стороны государства смогут не все. Меры поддержки коснутся только тех предприятий, которые одобряют политику обязательной вакцинации. Так, глава Либеральной партии намерен выделить провинциям $1 млрд на внедрение собственных сертификатов о прививках.

Однако врачи и другие заинтересованные стороны призвали правительство Трюдо к более единой национальной политике в этой области, ведь некоторые административные единицы страны по-прежнему сопротивляются введению ковидных паспортов.

В ответ Трюдо напомнил, что власти не могут в одностороннем порядке навязать такую систему.

Canadian businesses and workers drive our economy. That’s why we had their backs throughout the pandemic, and why we’ll support them as we finish the fight against COVID-19 and build a better Canada. pic.twitter.com/U256fJOv9s