Меркель произнесла прощальную речь перед Правительством Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом текущего созыва.

Пленарное заседание Бундестага состоялось 7 сентября. Оно стало финальным перед предстоящими выборами в Германии.

Выступление Меркель продлилось 14 минут. Политик говорила о развитии «зеленой» энергетики и борьбе с климатическими изменениями. Отдельное внимание она уделила противодействию терроризму и киберпреступности. Завершая свое выступление, канцлер затронула тему внутренней политики, на что с возмущением отреагировали оппозиционные партии.

Ранее Меркель заявила, что Афганистан может стать новым очагом терроризма. Вместе с тем она назвала миссию НАТО в арабской республике успешной. Свое мнение она подкрепила тем, что с 2001 года из Афганистана «больше не исходили международные теракты», передает ее слова телеканал «360».