Песков озвучил главное ожидание Путина от сентябрьских выборов

Президент России Владимир Путин в первую очередь ожидает от грядущих парламентских выборов полного соответствия букве и духу закона, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков озвучил главное ожидание Путина от сентябрьского голосования в ходе беседы с представителями прессы. Президент России неоднократно выражал озабоченность вопросом обеспечения полной законности и легитимности избирательного процесса.

«Наша общая ответственность — провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов», заявлял президент России в ходе выступления 21 июня.

Выборы в местные и федеральный законодательные органы стартуют уже 17 сентября. На время голосования и подсчета бюллетенй в Москву отправится делегация ПАСЕ, а ЦИК заявил об обеспечении 96% избиркомов системами круглосуточного видеонаблюдения и недопущении фальсификаций и «каруселей».