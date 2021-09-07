«До этого далеко»: Байден исключил скорое признание власти «Талибана» в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал, признает ли Белый дом правительство талибов в Афганистане.

По информации пресс-службы Белого дома, Байден на встрече с журналистами планировал сделать некое заявление, однако его перебили. Сотрудники СМИ задали американскому лидеру вопрос о «Талибане»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Глава страны ответил, что Вашингтон вряд ли в скором времени признает правительство движения.

«До этого далеко», — ответил Байден.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара также не намерена спешить с признанием власти талибов. Сейчас новое руководство страны не должно допустить гражданской войны. Министр считает, что в Афганистане необходимо создать инклюзивное правительство, в составе которого будут в том числе женщины.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации