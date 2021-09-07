Песков опроверг слухи о признании Россией правительства «Талибана»

Москва не предпринимала шагов по признанию правительства запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 в Афганистане, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков опроверг слухи об официальном признании правительства талибов в ходе беседы с представителями прессы. По словам пресс-секретаря президента России, Кремль занял выжидательную позицию и хочет проверить, насколько обещания и заявления представителей движения будут соотноситься с их поступками и решениями.

«Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями», — подчеркнул Песков.

Представители «Талибана» отправили запрос правительствам ряда государств, включая Россию, Китай и Турцию о возможном присутствии их делегаций на церемонии вступлении нового переходного Правительства Афганистана в полномочия. Москва заверила, что подобное возможно, но только в том случае, если талибы сформируют инклюзивные органы власти, отражающие все этническое многообразие азиатской страны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации